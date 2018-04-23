HABER

Amasya’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

AMASYA’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, anıta çelenk sunma ve düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - AMASYA’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, anıta çelenk sunma ve düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Amasya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Yavuz Selim Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ve öğrenciler tarafından Atatürk Anıtı'na sunulan çelengin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası ilk tören sona erdi. İkinci tören Mehmet Çelebi Meydanı’nda yapıldı. Programa Amasya Valisi Osman Varol, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, kurum müdürleri, STK’lar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ilk olarak Amasya Valisi Osman Varol, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, “Kendi refah ve mutluluğu için oyun çağındaki çocukları fuhuş, bağımlılık, istismar, organ ticareti gibi hususlarda kullanan, onların kanları ve canları üzerinden kalkınan sömürü düzenine son verecek, dünyayı bu yavrularımıza inşallah inşa edeceğiz” dedi. Konuşma sonrasında öğrenciler şiirler okuyup, hazırladıkları dans gösterilerini gerçekleştirdi. Kutlamada ana sınıfı öğrencileri dev Türk bayrağı açtılar. Amasya Valisi Osman Varol, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, öğrenciler ve vatandaşların balon uçurması ile program son buldu.

CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık! CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık!
Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!
24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.