Amasya'da 330 özel harekat polis adayı mezun oldu

Hakan UMAN/MERZİFON(Amasya), (DHA) - AMASYA'da bulunan Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen mezuniyte töreninde 330 özel harekat polisi adayı yemin ederek göreve başladı.
Merzifon ilçesinde bulunan Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 19/2 dönem 330 özel harekat polisi adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Programa Vali Osman Varol, Merzifon 5 Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, Merzifon İlçe Belediye Başkanı Alp Kargı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut özel harekat polislerinin aileleri katıldı. Dönem birincisi Serdar Birinci yaş kütüğüne plaka çaktı. Dereceye giren ilk 5 özel harekat polisi adayına hediyeler verildi. Program 330 özel harekat polisi adayının yemin etmesinin ardından sona erdi.
FOTOĞRAFLI
Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı
Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum