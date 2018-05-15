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Amasya'da ABD ve İsrail protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:56 | Son Güncelleme

AMASYA’da yapılan eylemde, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı protesto edildi.

Amasya'da ABD ve İsrail protesto edildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da yapılan eylemde, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı protesto edildi.
AK Parti Amasya İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen ve Gönüllü Kuruluşlar Derneği (GÖK-BİR) bağlı STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı basın açıklamasında ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail'in Filistinlileri öldürmesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Açıklama yapan Memur-sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık, "Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir" dedi.

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Amasya'da ABD ve İsrail protesto edildiAmasya'da ABD ve İsrail protesto edildiAmasya'da ABD ve İsrail protesto edildiAmasya'da ABD ve İsrail protesto edildi

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