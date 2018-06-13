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Amasya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 21:16 | Son Güncelleme

Amasya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alkol komasına giren Cafer E'yi (52) Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine nakleden Halil İbrahim Karakoş'un kullandığı İl Sağlık Müdürlüğüne ait 05 BF 679 plakalı ambulans, Demokrasi Kavşağı'nda Hasan Fatih Cansu idaresindeki 05 KG 396 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulansın sürücüsünün yanı sıra sağlık görevlileri Tuğba K. ve Aysel A. ile Cafer E. yaralandı.

Yaralılar, başka ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya ambulans kazası Merzifon trafik kazası

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