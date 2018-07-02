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Amasya’da çocuk istismarına tepki yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

Merzifon ilçesinde vatandaşlar, "çocuk istismarı"na tepki amacıyla yürüdü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çocuk istismarını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.

AK Parti, MHP, BBP ve Ülkü Ocakları öncülüğünde Askerlik Şubesi önünde toplanan ve aralarında bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu grup, "bedenime dokunma", "minik bedenimin sesi ol", "yarınlarımı kirletme" yazılı dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına burada açıklama yapan Yağmur Güney, çocuk istismarının giderek arttığını belirterek, "Temiz hayallerimiz, bulutlar üzerinde kurduğumuz masum düşlerimiz, şeker tadında gülüşlerimiz var. Bizlerin küçük bedenleri sizin kirli bakışlarınızın, pis dokunuşlarınızın, mide bulandırıcı hareketlerinizin kötü emellerinizin oyuncağı değil. Artık kız ve erkek kardeşlerimizin üzülmesini, hayallerimizin yıkılmasını, anne ve babaların ağlamasını istemiyoruz." dedi.

MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka, sessiz kalındıkça cinsel istismar olaylarının artacağını ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk icraatı idam olsun, kanatsız melekler huzur bulsun." diye konuştu.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

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Amasya Çocuk istismarı Merzifon tepki yürüyüşü

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