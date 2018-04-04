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Amasya'da dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Amasya'da kendilerini asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 3 kişinin "Biz askeriz, Afrin'den geldik, geri döneceğiz" diyerek esnaftan 8 bin lira değerinde cep telefonu ile otel ve lokantalardan ücretsiz hizmet aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla Tolga Y, İsmail G. ve Saffet K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya dolandırıcılık tutuklama

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