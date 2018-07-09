Jandarma tarafından "Amasya Düğün Dernek-1" adıyla düzenlenen operasyonda düğünlerde silahla ateş ettikleri belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil kıyafetle il merkezi ve köylerde düzenlenen düğünlere katıldı.
Katıldıkları düğünlerde silahla havaya eden kişileri belirleyen ekipler, daha sonra bu kişileri gözaltına aldı.
"Amasya Düğün Dernek-1" adıyla düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi ile 10 tabanca, 4 tüfek ve çok sayıda mermi el geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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