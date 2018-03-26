Amasya'da eczanede yangın

Amasya'da bir eczanede çıkan yangın hasara yol açtı.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde Yasemin Koyuncu Şencan'a ait eczanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis, vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği alırken YEDAŞ ekipleri de bölgenin elektriğini kesti.
Eczacı Şencan gözyaşları içinde yanan iş yerini izledi. Yangını haber alarak gelen yakınları da Şencan'ı teselli etmeye çalıştı. Şencan, eczanenin arka bölümünden çıkan duman üzerine yangını fark ettiklerini belirterek çıkış nedenini bilmediğini söyledi.
İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!
Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Çin'den dünyaya çağrı!
Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum