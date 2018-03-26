Amasya'da eczanede yangın

Amasya'da bir eczanede çıkan yangın hasara yol açtı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde Yasemin Koyuncu Şencan'a ait eczanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis, vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği alırken YEDAŞ ekipleri de bölgenin elektriğini kesti.

Eczacı Şencan gözyaşları içinde yanan iş yerini izledi. Yangını haber alarak gelen yakınları da Şencan'ı teselli etmeye çalıştı. Şencan, eczanenin arka bölümünden çıkan duman üzerine yangını fark ettiklerini belirterek çıkış nedenini bilmediğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.