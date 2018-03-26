HABER

Amasya'da eczanede yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

İş yerinde çıkan yangını gözyaşlarıyla izleyen eczacı kadını yakınları teselli etti

Amasya'da bir eczanede çıkan yangın hasara yol açtı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde Yasemin Koyuncu Şencan'a ait eczanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis, vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği alırken YEDAŞ ekipleri de bölgenin elektriğini kesti.

Eczacı Şencan gözyaşları içinde yanan iş yerini izledi. Yangını haber alarak gelen yakınları da Şencan'ı teselli etmeye çalıştı. Şencan, eczanenin arka bölümünden çıkan duman üzerine yangını fark ettiklerini belirterek çıkış nedenini bilmediğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Rusya'da AVM'de yangın faciasıRusya'da AVM'de yangın faciası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya eczane göz yaşları kadın yangın

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Kayseri son dakika! Kayseri kaza haberi sonrası beyaz renkli otomobili arıyor

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.