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Amasya'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:58 | Son Güncelleme

Suluova ilçesindeki yangında dumandan etkilenen kadın hastanede tedavi altına alındı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahallesi'de Halil Demir'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen Ayşe Demir, ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin çatısı ile iki odasının tamamen yandığı olayda, büyük çapta maddi hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Suluova yangın yaralı

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