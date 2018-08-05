Amasya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttığı kadını evlenme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, H.İ. bir süre önce tanıştığı kişinin kendisini polis olarak tanıttığını ve evlilik vaadiyle yaklaşık 10 bin lirasını dolandırdığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Çalışma başlatan Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin "nitelikli cinsel saldırı, şantaj, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, yaralama ve dolandırıcılık" suçlarından aranan Ahmet U. (38) olduğunu belirledi.
Şüphelinin sahte kimlik kullandığını tespit eden ekipler, Ahmet U'yu Samsun'un Havza ilçesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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