Amasya'da FETÖ/PDY operasyonu

Amasya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu iddia edilen 5 öğretim görevlisi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Amasya Üniversitesinde görevli 5 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

