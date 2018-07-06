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Amasya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 öğretim görevlisi gözaltına alındı

Amasya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu iddia edilen 5 öğretim görevlisi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Amasya Üniversitesinde görevli 5 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

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FETÖ Amasya gözaltı operasyon

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