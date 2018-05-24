Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da görme engellilere 'gören göz' cihazı verildi.

Amasya Valisi Osman Varol ‘Görengöz Projesi’ kapsamında görme engelli vatandaşlara ‘gören göz’ cihazlarını teslim etti. Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Arslan, Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar ve beraberindeki görme engelli bireyler katıldı. Görengöz Projesi'nin, görme engelli bireylerin bağımsız hareket olanağına kavuşarak, sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmelerini ve yaşam şartlarını kolaylaştırmayı amaçlayan sosyal bir proje olduğunu belirten Vali Osman Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Önceki yıllarda Türkiye genelinde 26 ilde dağıtılan gören göz cihazı, 2018 yılı kapsamında yeni baştan tasarlanarak daha önceden cihaz dağıtılmamış olan ve ilimizin de arasında olduğu 41 ilde dağıtımı yapıldı. Güncellenen yeni yazılım ve cihazla birlikte 41 ilde dağıtılmak üzere 5 bin adet gören göz cihazı için ilimizde de 57 görme engelli vatandaşımıza cihazın kullanımı ile ilgili eğitim verildi. Gören göz, görme engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak en son teknoloji akıllı telefonlar üzerinde geliştirilmiş uygulamaları ve körcil haritaları içermekte. Kullanıcılar cihazı sesli olarak kullanabilir, navigasyon özelliği ile istedikleri yere yardımsız olarak ulaşabilir, konumlarını mesaj olarak atabilir ve akıllı telefon özelliklerinden faydalanabilirler."

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