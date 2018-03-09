HABER

Amasya’da imamlar Mehmetçik için para topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 09:01 | Son Güncelleme

Amasya’da görev yapan imam ve müftülük çalışanları Mehmetçik’e destek olmak amacıyla aralarında para topladı.Yaklaşık 450 personelden toplanan 26 bin 125 lira, il Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na ulaştırılmak üzere Amasya Valisi Dr.

Amasya’da imamlar Mehmetçik için para topladı

Amasya’da görev yapan imam ve müftülük çalışanları Mehmetçik’e destek olmak amacıyla aralarında para topladı.
Yaklaşık 450 personelden toplanan 26 bin 125 lira, il Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na ulaştırılmak üzere Amasya Valisi Dr. Osman Varol’a teslim edildi.
Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana din görevlilerinin yurdun dört bir yanında dualara öncülük ederek toplumu motive ettiğini belirten Vali Varol, Müftü Keşvelioğlu ile personelini duyarlı davranışlarından dolayı kutladı.

Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk bilim kadınına 8 Mart’ta ‘Üstün Liderlik’ ödülü verildi

Türk bilim kadınına 8 Mart’ta ‘Üstün Liderlik’ ödülü verildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Aziziye’de Kadın ve Demokrasi Paneli

Aziziye’de Kadın ve Demokrasi Paneli

Afrin'e son 6 kilometre! Esad ve Öcalan posterleri indirildi

Afrin'e son 6 kilometre! Esad ve Öcalan posterleri indirildi

Ülkücü gençler kadınlara çiçek dağıttı

Ülkücü gençler kadınlara çiçek dağıttı

Asansöre sığmayan 180 kiloluk kadını 7 kişi zor indirdi

Asansöre sığmayan 180 kiloluk kadını 7 kişi zor indirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.