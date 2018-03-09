Amasya’da imamlar Mehmetçik için para topladı

Amasya’da görev yapan imam ve müftülük çalışanları Mehmetçik’e destek olmak amacıyla aralarında para topladı.

Yaklaşık 450 personelden toplanan 26 bin 125 lira, il Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na ulaştırılmak üzere Amasya Valisi Dr. Osman Varol’a teslim edildi.

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana din görevlilerinin yurdun dört bir yanında dualara öncülük ederek toplumu motive ettiğini belirten Vali Varol, Müftü Keşvelioğlu ile personelini duyarlı davranışlarından dolayı kutladı.