Amasya'da köpeğe işkence iddiası

Amasya'nın Göynücek ilçesinde sokak köpeğinin uyuşturucu iğneyle bayıltılarak çöp toplama aracına atıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sokak köpeğinin uyuşturucu iğneyle bayıltılarak çöp toplama aracına atıldığı iddiasına ilişkin görüntülerin 20 Haziran Çarşamba günü sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.
Sokak hayvanlarına şiddet uygulandığına dair haberler ve görüntülerin valilikçe incelendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Konuya ilişkin gerekli adli ve idari soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetini paylaşmaktayız. Amasya Valiliği olarak konu duyarlılıkla takip edilmekte ve gerekli çalışmalar özenle yürütülmektedir."
Amasya Doğal Hayatı ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği yetkilileri de suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
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