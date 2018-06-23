Amasya'da minibüs ile traktör çarpıştı: 13 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ahmet Oğuz'un (32) kullandığı 44 MV 034 plakalı minibüs, Çavundur mevkisinde Hamit Koç (70) idaresindeki 05 DN 439 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ve minibüste bulunan Abdulcebbar (28), Şerife (26), Ravza (1), Medine (5), Mevlüt (3), Sait (26), Gülşah (29), Rabiya (7) Rukiye Oğuz (10) ile Reis (31) ve Fatma Bakar (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

