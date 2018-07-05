Amasya'da otobüsle minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayburt'tan Bursa'ya giden Yunus Selman'ın kullandığı Bayburt Seyahat firmasına ait 69 AJ 186 plakalı yolcu otobüsü, Suluova ilçe girişi kavşağında, Bahri Özgen (56) idaresindeki 05 S 7507 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Özgen ile aynı araçta bulunan Mervenur Akıncı (26) ile yolcu otobüsündeki Mehmet Karslıoğlu (60) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, aynı kavşakta bugün yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.
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