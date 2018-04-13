Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Amasya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Osman Keleş (33) idaresindeki 05 AE 244 plakalı otomobil, Helvacı mevkisinde Abdullah Berat Alabuğa (18) yönetimindeki 05 NC 479 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Alabuğa olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralan otomobil sürücüsü ve motosiklette bulunan Furkan Mustafa Köroğlu (19), 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!
Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın
Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum