Amasya'da otomobille bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AMASYA (AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi hafif yaralandı.
Amasya'dan Samsun istikametine giden Erdoğan Keskin'in (35) kullandığı 05 FF 919 plakalı otomobil Suluova ilçesi girişinde aynı yönde giden Uğur Havza (31) idaresindeki 05 FR 407 plakalı motosikletle çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak devrildi.
Motosiklet sürücüsü Havza olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Keskin hafif yaralandı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Havza'nın cenazesi otopsi için Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Keskin hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Özel bir işletmede çalışan Havza'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
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