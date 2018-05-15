HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:47 | Son Güncelleme

Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı

Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

İstasyon Köprüsü'nden başlayan ve Yavuz Sultan Selim Meydanı'na kadar yapılan fener alayı yürüyüşüne, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özdemir, yaptığı konuşmada, her yıl ramazanı coşku ile karşıladıkları ancak bu yıl İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamından dolayı buruk bir karşılama olduğunu söyledi.

Ramazanda dayanışma ve yardımlaşmanın doruğa çıktığını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Ramazan geleneklerini gelecek nesillere aktarmak için ramazan ayı boyunca etkinlikler düzenliyoruz. Ramazan gelenekleri Amasya'ya yakışıyor, İnşallah bu geleneğimiz devam edecek. Ramazan, Amasya'da eski gelenekleri hatırlatarak geçecek. Fener alayımıza teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 1 ay boyunca gündüzleri oruçlarımızı tutup akşamları teravih namazımızı kılacağız. Namazın ardından Şehzadeler Gezi Yolu'nda çok çeşitli etkinliklerimiz olacak, hepinizi bekliyoruz."

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptığı duanın ardından "Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı ateş, protokol üyeleri tarafından yakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya fener alayı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

KVKK & GDPR’in Dijital Yayıncılık/Reklamcılıkta Uygulamaları ve Riskleri tartışılacak

KVKK & GDPR’in Dijital Yayıncılık/Reklamcılıkta Uygulamaları ve Riskleri tartışılacak

'Buruşuk' çanta: Chumac

'Buruşuk' çanta: Chumac

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.