Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı

Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri, fener alayıyla başladı.
İstasyon Köprüsü'nden başlayan ve Yavuz Sultan Selim Meydanı'na kadar yapılan fener alayı yürüyüşüne, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Özdemir, yaptığı konuşmada, her yıl ramazanı coşku ile karşıladıkları ancak bu yıl İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamından dolayı buruk bir karşılama olduğunu söyledi.
Ramazanda dayanışma ve yardımlaşmanın doruğa çıktığını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:
"Ramazan geleneklerini gelecek nesillere aktarmak için ramazan ayı boyunca etkinlikler düzenliyoruz. Ramazan gelenekleri Amasya'ya yakışıyor, İnşallah bu geleneğimiz devam edecek. Ramazan, Amasya'da eski gelenekleri hatırlatarak geçecek. Fener alayımıza teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 1 ay boyunca gündüzleri oruçlarımızı tutup akşamları teravih namazımızı kılacağız. Namazın ardından Şehzadeler Gezi Yolu'nda çok çeşitli etkinliklerimiz olacak, hepinizi bekliyoruz."
İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptığı duanın ardından "Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı ateş, protokol üyeleri tarafından yakıldı.
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