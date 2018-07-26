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Amasya'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 23:29 | Son Güncelleme

Amasya'da sağanak

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerine ait çadırları su bastı.

Güneydoğu Anadolu'dan soğan tarlalarında çalışmak amacıyla ilçeye gelen mevsimlik işçilere ait 40 çadır, akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yüzünden su altında kaldı.

Kaymakamlık, mevsimlik işçilere yatak, battaniye ve gıda yardımında bulundu.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Osman Bulat, AA muhabirine, aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri de su bastığını belirterek, "Sağanak özellikle mevsimlik işçilerimizin çadırlarına zarar verdi. Biz onlara gerekli desteği verdik. Devletimiz vatandaşlarımızın her daim yanındadır. İmkanlarımız doğrultusunda işçi kardeşlerimize yardım eli uzatacağız." diye konuştu.

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Amasya Gümüşhacıköy işçi çadırları su bastı

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