Amasya'da şehidi yaklaşık 7 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

Hakan AKGÜN-Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında, dün, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı (26), memleketi Amasya'da yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Amasya'nın Merzifon ilçesindeki havalimanına getirildi. 1.5 yıllık evli ve Alp Aslan adında bir erkek çocuk babası şehidin cenazesini, havalimanında Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile askeri ve mülki erkân, şehidin babası Bekir Çakı ve eşi Hanife Çakı karşıladı. Şehidin cenazesi buradan tören için kara yoluyla Amasya'nın Beldağ köyüne götürüldü.
Köyde Şehit Kadir Çakı için düzenlenen cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile askeri ve mülki erkân, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi rahatsızlandığı için törene katılamadı. Bakan Nurettin Canikli, şehidin tabutu başında dua edip, baba Bekir Çakı'ya taziyede bulundu. Şehit torununun fotoğrafına sarılan dede Mehmet Çakı, "Oğlum, evladım ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim yavrum. Ruhun şad olsun" dedi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı için köy meydanında ikindi namazını takiben cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı, aynı köyde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.
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