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Amasya'da şehit aileleri ve gaziler piknikte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:17 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Varol: - "Bizler mümkün olduğunca bir yandan şehitlerimizin manevi hatırasını canlı tutmaya çalışırken diğer taraftan onların ailelerinin her türlü sorun ve sıkıntısıyla ilgileniyor ve gönüllerini hoş tutmaya gayret ediyoruz"

Amasya'da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, "Şehit Aileleri Bahar Buluşması" etkinliği kapsamında piknik yaptı.

Valilik organizesinde, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen etkinliğe, Amasya Valisi Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve çeşitli kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan 600'e yakın şehit ailesi ve gazi katıldı.

Vali Varol, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, insanın canından öte yapabileceği daha büyük bir fedakarlık olmadığını söyledi.

Bu sebeple şehitlerin fedakarlığının yanında kendilerinin onların emaneti olan ailelerine yaptıklarının kıymeti bulunmadığını dile getiren Varol, "Bizler mümkün olduğunca bir yandan şehitlerimizin manevi hatırasını canlı tutmaya çalışırken diğer taraftan onların ailelerinin her türlü sorun ve sıkıntısıyla ilgileniyor ve gönüllerini hoş tutmaya gayret ediyoruz." dedi.

Varol, şehit aileleriyle piknik ortamında çok güzel etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, şehit çocukları animatörlerin gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi, askerlerden oluşan koro da katılımcılara müzik şöleni sundu.

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