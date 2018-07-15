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Amasya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:51 | Son Güncelleme

Amasya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Amasya'da sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde köyde kaybolan Eymen Arslan Filiz'in ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri sürdüğü ayak izinden Filiz'in evlerinin yakınındaki sulama kanalına düşmüş olabileceğini tespit etti.

AFAD ve itfaiye dalgıçlarının çalışmaları sonucu bulunan Filiz'in cesedi sulama kanalından çıkartıldı.

Filiz'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Amasya boğuldu Eymen Arslan Filiz sulama kanalına düşen çocuk

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