HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Amasya'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:22 | Son Güncelleme

Amasya'da tarihi eser operasyonu

Amasya’da düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ilçesinde bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenlenen evde, tarihi toplu tabanca, hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen 6 parça kiremitten yapılma obje ile iki parça metal obje bulundu.

Olayla ilgili Sefer D. gözaltına alındı.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Aydın'da sağanak etkili oldu Aydın'da sağanak etkili oldu 
Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama (2)Mehmet Ağar'a memleketi Elazığ'da coşkulu karşılama (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya tarihi eser operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı

Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.