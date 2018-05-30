Amasya'da tarihi eser operasyonu

Amasya’da düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ilçesinde bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenlenen evde, tarihi toplu tabanca, hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen 6 parça kiremitten yapılma obje ile iki parça metal obje bulundu.

Olayla ilgili Sefer D. gözaltına alındı.

