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Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 22:00 | Son Güncelleme

Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayırlı köyünden ilçe merkezine seyir halindeki Hasan Çağlar'ın (65) kullandığı 05 FK 714 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

Yaralanan sürücü ile eşi Fikriye Çağlar (60), torunları Hasan Çelik (10) ile Kerem Kılıç (11) olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fikriye Çağlar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Araçtakilerin, Suluova Kapaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen 12. Akdağ Yayla Şenlikleri'nden dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

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Amasya 1 ölü 3 yaralı Suluova trafik kazası

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