Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayırlı köyünden ilçe merkezine seyir halindeki Hasan Çağlar'ın (65) kullandığı 05 FK 714 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.
Yaralanan sürücü ile eşi Fikriye Çağlar (60), torunları Hasan Çelik (10) ile Kerem Kılıç (11) olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Fikriye Çağlar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Araçtakilerin, Suluova Kapaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen 12. Akdağ Yayla Şenlikleri'nden dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
BBP'den son dakika idam açıklaması: Ekim ayında Meclis'e sunacağız
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...
Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum