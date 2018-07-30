Amasya'da trafik kazası: 6 yaralı

Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Amasya'dan Samsun yönüne giden Ahmet Toprak'ın kullandığı 05 AT 054 plakalı hafif ticari araç ile Halil İbrahim Bal yönetimindeki 35 JD 855 plakalı kamyonet, Otobüs Terminali kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Kazada, devrilen araçtaki sürücü ile Zeynep Demir, Nurşen Toprak, 16 aylık Burce Hazar Demir ve kamyonet sürücüsü Halil İbrahim Bal ile yanındaki Sercan Kaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre kapalı kalan yol, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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