Amasya'da trafik kazası: 6 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Erbaa yönüne giden İlyas Bekdemir'in (56) kullandığı 55 JL 452 plakalı kamyonet, Yolaçan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücünün yanı sıra Fatma (41), Şevval (11) Muharrem (12) ve Ayşe Bekdemir (48) ile Cihan Balcı yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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