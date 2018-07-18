Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Suluova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine H. Ö. ve İ. Y. adlı kişilerin içinde bulunduğu aracı takibe aldı.
Polis ekipleri, aracı ilçe girişinde durdurmak istedi. Polisleri fark eden şüpheliler, geri dönerek Samsun istikametine doğru araçla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, paspasların altına dökülmüş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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