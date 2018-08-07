HABER

Amasya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Taşova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belevi köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan N.B'nin evinde yapılan aramada 4 kilo 30 gram kubar esrar, 535 kök Hint keneviri, bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERRöntgeni görünce... Kimse inanamadıRöntgeni görünce... Kimse inanamadı
Fotoğraflar// İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ EV HAPSİNDE BULUNAN RAHİP ANDREW BRUNSON'UN EVİNİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİFotoğraflar// İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ EV HAPSİNDE BULUNAN RAHİP ANDREW BRUNSON'UN EVİNİN ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİ
Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya operasyon tutuklama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Basketbol okulunda rezalet! Toplu tacizi videoya aldılar

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Profitcoins, Size Sürekli Kar Vaad Ediyor!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

Yolda gördüğü kızı eşine benzetti, hayatını mahvetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.