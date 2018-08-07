Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Taşova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belevi köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan N.B'nin evinde yapılan aramada 4 kilo 30 gram kubar esrar, 535 kök Hint keneviri, bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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