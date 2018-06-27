Amasya'da yangın

Amasya'da bir samanlıkta çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı İpekköy köyünde, Nurettin Bülbül'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ahır ve eve sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.

Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu.

