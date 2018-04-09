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Amasya’da yazar ve şairler ‘Külliye Şiir Akşamları’nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Amasya Şubesi, ‘Külliye Şiir ve Sohbet Akşamları’ programlarının bahar buluşmasını gerçekleştirdi.Şube binasında gerçekleşen buluşmada Merzifon Kitap Fuarı’nda eserlerini imzalayan yazar Suat Turgut, Kişisel Eğitim Uzmanı Ercan Aydın, Şair Rifat Kaya ile ‘Aşkın Sultanları’ adlı kitabı yayınlanan Ahmet Yiğittop ve ‘Kayıp Düşler Sığınağı’ adlı şiir kitabını yayınlayan Bilen Alpat’ta eserleri hakkında bilgi verdi.Yazar Suat Turgut, çocuk hikayeleri ve Türk kimliğinin hafızalara yerleştirilmesinde uyguladığı metotları anlattı.

Amasya’da yazar ve şairler ‘Külliye Şiir Akşamları’nda buluştu

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Amasya Şubesi, ‘Külliye Şiir ve Sohbet Akşamları’ programlarının bahar buluşmasını gerçekleştirdi.
Şube binasında gerçekleşen buluşmada Merzifon Kitap Fuarı’nda eserlerini imzalayan yazar Suat Turgut, Kişisel Eğitim Uzmanı Ercan Aydın, Şair Rifat Kaya ile ‘Aşkın Sultanları’ adlı kitabı yayınlanan Ahmet Yiğittop ve ‘Kayıp Düşler Sığınağı’ adlı şiir kitabını yayınlayan Bilen Alpat’ta eserleri hakkında bilgi verdi.
Yazar Suat Turgut, çocuk hikayeleri ve Türk kimliğinin hafızalara yerleştirilmesinde uyguladığı metotları anlattı. Öğretim Görevlisi İsa Çolaker de şiir tahlilleri ve güncel konular hakkında değerlendirmede bulundu.
TDED Şube Başkanı Hüseyin Menç, “Şair ve yazar arkadaşlarımızın katılımıyla bilgilendirici, edebiyat ve sanatın konuşulduğu programımızda kitap tanıtımları ile şair arkadaşlarımız tarafından yeni yazdıkları şiirlerin seslendirilmesi ve tahlilleriyle eşsiz bir geceyi hoş sohbet içinde tamamladık” dedi.

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