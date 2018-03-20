Amasyalı din görevlilerine TSK'yı Güçlendirme Vakfı'ndan berat

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA İl Müftülüğü çalışanları ve din görevlileri, kendi aralarında topladıkları 26 bin 125 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Vakıf tarafından din görevlilerine berat ve madalya gönderildi.

Amasya İl Müftüğü çalışanları ve kentteki diğer din görevlileri, kendi aralarında topladıkları 26 bin 125 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışlanmak üzere İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'na verdi. Keşvelioğlu da parayı vakfa ulaştırılmak üzere Amasya Valisi Osman Varol'a teslim etti. Toplanan para, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı.

Vakıf da örnek davranış sonrasında Amasya İl Müftülüğü'ne ve Din Görevlileri Derneği'ne berat ve madalya gönderdi. Vali Varol, gönderilen berat ve madalyaları İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Emin Çınarcı'ya verdi. Vali Varol, yaptığı açıklamada, "Din görevlilerimiz ordumuzun muzaffer olması için dualar ediyor. Aynı zamanda maddi anlamda da destek olarak ordumuzun her zaman yanında oluyorlar. Bu bilinci taşıdıkça ülkemizin karşılaştığı her türlü zorluğu aşabileceğine olan inancımızın güçleniyor. Müftülük personeli ve din görevlilerimizi duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

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