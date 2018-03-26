Amasyalılardan Mehmetçiğe taşınabilir şarj aleti (HD) Haber-Kamera Sinan HARMANCIAMASYA,(DHA)Amasyalılardan Mehmetçiğe taşınabilir şarj aleti Amasya Belediyesi ve Hayatcan Derneği işbirliğiyle başlatılan ?Kahraman Mehmetçiklerimizin morali yüksek olsun, telefonlarının şarjzı sürekli dolu olsun? sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla toplanan bin adet power bank (taşınabilir şarj aleti), traş malzemelerinden oluşan set, Zeytin Dalı Harekatı?nda görev yapan askerlere gönderilecek. Amasya Belediyesi ve Hayatcan Derneği işbirliğiyle başlatılan ?Kahraman Mehmetçiklerimizin morali yüksek olsun, telefonlarının şarjzı sürekli dolu olsun? sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla toplanan bin adet power bank (taşınabilir şarj aleti), traş malzemelerinden oluşan set, Zeytin Dalı? Harekatı?nda PKKPYD?li teröristlerle mücadele eden askerlere gönderilecek. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, ?Amasya?da özellikle kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyacı olduğuna inandığımız iç çamaşırı ve gıda maddeleri ile ilgili büyük bir kampanyayı başlatmıştık. Ve göndermiştik. Amasyalı hemşerilerimizin yoğun destekleriyle bunu gerçekleştirmiştik. Daha sonra yapılan incelemelerde ve o bölgeden gelen, görev yapan silahlı kuvvetlerimizin tespitleri doğrultusunda bizlerden talepleri üzerine bu bölgelerde halen daha özellikle traş malzemeleri noktasında (traş köğü, jilet, iç çamaşırı gibi) bunlarla ilgili talepleri oldu. Ayrıca yoğun bir şekilde memleketleri ve aileleriyle iletişim içerisinde olan Mehmetçiğimizin de en büyük karşılaştığı problem telefonlarının şarjlarıyla ilgiliydi, bulundukları ortamda enerji bulma sıkıntıları yaşıyorlar. Onlarla ilgili de yine gelen talepler üzerine power bank (taşınabilir şarj cihazı) bol miktarda vatandaşlarımızın kampanyamıza vermiş oldukları desteklerle beraber bunları da hazırlamış bulunmaktayız. Bunları da Mehmetçiğimize göndererek, oradaki mücadelelerine Amasyalılar olarak bizler bir kez daha dualrımızın yanında da bu şekilde lojistik olarak destek sağlamış olacağız? dedi.