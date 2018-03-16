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Amasyalılardan şehitler için dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

Amasya’da vatanın güvenliği uğruna canlarını feda eden şehitler için hatim duası yapıldı.Amasya Belediyesinin ‘Haydi Amasya Eller Semaya’ sloganıyla Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde düzenlediği organizasyonda yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla getirilen tekbirlerin ardından Kur’an-ı Kerim okunup şehit güvenlik güçleri ve gaziler ile milletin birliği için dua edildi.Vali Dr.

Amasyalılardan şehitler için dua

Amasya’da vatanın güvenliği uğruna canlarını feda eden şehitler için hatim duası yapıldı.
Amasya Belediyesinin ‘Haydi Amasya Eller Semaya’ sloganıyla Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde düzenlediği organizasyonda yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla getirilen tekbirlerin ardından Kur’an-ı Kerim okunup şehit güvenlik güçleri ve gaziler ile milletin birliği için dua edildi.
Vali Dr. Osman Varol, 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ile programa katılan Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Gün bir olma, gün diri olma günü. Devletimizin bekası için teröristlere karşı göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiklerimize dualarımızla manevi destek olduk. Ordumuzun muzafferiyeti için Amasyalı hemşehrilerimizin de katılımıyla her zaman olduğu gibi bugün de beraberliğimizi gösterdik. Askerlerimizin yanında bulunamasak da buradan dualar ile destek olma anlayışı içinde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesiyle bu milletin söz konusu vatan olunca tek yumruk olduğunu dünya devletlerine gösterirken mazlumların da bir bakıma umudu olduk” diye konuştu.
Programın sonunda çorba ikramı yapıldı.

Amasyalılardan şehitler için dua

Amasyalılardan şehitler için dua

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