Tünelin Hükümet Konağı arkasından başlayıp Harşena Dağı altından geçerek Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan döner kavşağa çıktığını ve şehirde trafik akışına hız vereceğini belirten Özdemir, "Amasyalıların çılgın proje diye adlandırdığı, Amasya'da yerel idarelerin yaptığı en büyük bütçeli proje olan Ferhat Tüneli nihayet sonlandı. 12 Haziran günü, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. 2 yıl önce sayın Başbakanımızla temelini atmıştık, özellikle son zamanlarda şehirlerin en büyük sorunları haline gelen trafik problemiyle ilgili önemli bir hizmet göreceğine inanıyoruz" diye konuştu.

CİHAN OKUR - Efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak bilinen Amasya'da yapılan ve Şirin'e sevdası uğruna kilometrelerce uzunlukta dağları delerek su getiren Ferhat'ın ismi verilen geçit tüneli hizmete açılıyor.

- "Trafik akışını hızlandıracak"

Amasya'nın, Harşena Dağı'nın iki yakasına kurulmuş bir şehir olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu tünel şehrin iki yakasını birbirine ulaştırmada çok önemli bir rol üstlenecek, trafik akışını hızlandıracak. Tünelimiz yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, şehir içerisinde tarihi Harşena Kalesi'nin altından geçmektedir. Yaklaşık genişliği 12 metre, platform genişliği 8 buçuk metredir. Kamulaştırmalarla beraber 35 milyon liraya mal olan önemli bir projemiz. Bu önemli projeye Amasya'nın tarihinden esinlenerek, Şirin'e olan aşkı için dağları delen Ferhat'ın adını kullandık. Ferhat'ın dağları deldiği gibi, dağları delerek, tünel açarak şehrimizin trafiğini rahatlatmak istedik. Bizim için önemli bir projeydi gerek bütçesel anlamda gerek vizyon anlamında."

Özdemir, tünel hizmete açıldığında Amasyalıların rahat bir nefes alacağını dile getirerek, "Bu projeyi, Türkiye'de karayollarımızın tünel yapma anlamında çok güzel örnekleri var ama yerel idarelerin genelde yaptıkları bir proje olmadığı için Amasyalılar çılgın proje diye adlandırdı. Yapılamayacağını da söyleyenler olmuştu ancak biz azimle ve kararlılıkla bu işi neticelendirdik. Amasya halkının koyduğu bir isimdi çılgın proje, biz de bu çılgın projenin nihayet sonuna geldik." ifadelerini kullandı.

