Amasya'ya şehit ateşi düştü

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Dicle ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın (26) acı haberi memleketi Amasya'daki baba ocağına ulaştı.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası olan Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın şehit haberi Beldağ köyünde yaşayan ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Çakı’nın acı haberinin verilmesinin ardından baba evine Türk Bayrağı asıldı. Anne Behiye ve Baba Bekir Çakı oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi önünde ambulans bekletildi. Ayrıca haberi alan yakınları da taziye için şehidin evine geldi.
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