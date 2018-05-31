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Amasya'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:25 | Son Güncelleme

IRAK kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Koç'un Amasya'nın Gümüşhacıköy'deki baba ocağına ateş düştü.

Amasya'ya şehit ateşi düştü

AMASYA, (DHA) - IRAK kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Koç'un Amasya'nın Gümüşhacıköy'deki baba ocağına ateş düştü.
Irak kuzeyinde sürdürülen operasyonlar esnasında PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan Uzman Çavuş Sercan Koç'un acı haber haberi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Çay mahallesinde bulunan ailesine ulaşdı. İlçe protokolü ve askeri yetkililer tarafından verilen acı haber sonrası aile ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Sercan Koç, Gümüşhance ilçesinde yarın ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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