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Amatör balıkçının ağlarına 2 dev yayın balığı takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:06 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda, amatör balıkçının ağlarına 70 ve 40 kilo ağırlığında iki dev yayın balığı takıldı.

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda, amatör balıkçının ağlarına 70 ve 40 kilo ağırlığında iki dev yayın balığı takıldı.

Suşehri ilçesinde balıkçılık yapan Sebahattin Duran'ın Kılıçkaya Barajı'na attığı ağa iki dev yayın balığı takıldı. 70 ve 40 kilo ağırlığında olan yayın balığını gören çevredekiler şaşkınlık yaşadı. Yayın balıklarını ilçe merkezindeki iş yerine getiren Duran, kilosunu 30 TL'den satacaklarını söyledi. Geçimini balıkçılıkla sürdürdüğünü söyleyen Duran, "Kılıçkaya Barajı'na atmış olduğumuz ağlarımıza sabah baktığımızda 2 tane dev gibi yayın balığının düştüğünü gördük. Dükkanımıza getirerek satışa çıkarttık. Yaklaşık bir tanesi 70 kilogram diğeri 40 kilogram ağırlığında. Balıkları parçalayıp kilosunu 30 TL'den satacağız. Geçtiğimiz yıllarda da böyle büyük balıklar yakaladık. Balıkları sudan çıkarıp kayığa yüklemekte çok zorlandık" dedi.

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