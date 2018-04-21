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Amatör futbol kulübü, Hawking anısına helva dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Bornova Gençlik Futbol Kulübü binasında, geçen ay hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için 'Stephen Hawking ruhuna Fatiha' yazılı afiş asılıp, helva dağıtıldı.

Amatör futbol kulübü, Hawking anısına helva dağıttı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Bornova Gençlik Futbol Kulübü binasında, geçen ay hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için 'Stephen Hawking ruhuna Fatiha' yazılı afiş asılıp, helva dağıtıldı.
İzmir 1'inci Amatör Küme'de oynayan Bornova Gençlik Futbol Kulübü'nün Kazım Dirik Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki kulüp binasında, geçen 14 Mart'ta hayatını kaybeden İngiliz fizikçi Stephen Hawking anısına etkinlik düzenlendi. 20'li yaşlarındayken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan ve kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sayesinde yaşamının son günlerine dek bilime katkılarını sürdüren Stephen Hawking için helva dağıtıldı. Helva yapılan standın arkasına 'Stephen Hawking ruhuna Fatiha' yazılı afiş asıldı.
İkramdan almak için sıraya giren vatandaşlar, helvanın kim için döküldüğünü öğrenince şaşkınlarını gizleyemedi. Hawking'i tanımayan birçok kişi, "Adına helva döktürülüyorsa, elbet iyi insandır" yorumunda bulundu.
Bornova Gençlik Futbol Kulübü Başkanı Sezai Öncü, Stephen Hawking'in kendisini etkileyen insanlardan biri olduğunu belirterek, "Sadece beyniyle dünyaya müthiş katkılar vermiş, çok önemli bir bilim insanıydı. Bizler şehitlerimiz adına da lokma döktürüp helva dağıtıyoruz ama dünyaya böylesine önemli katkılarda bulunmuş bir insanı da ihmal etmiyoruz" dedi.

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Amatör futbol kulübü, Hawking anısına helva dağıttıAmatör futbol kulübü, Hawking anısına helva dağıttıAmatör futbol kulübü, Hawking anısına helva dağıttıAmatör futbol kulübü, Hawking anısına helva dağıttı

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