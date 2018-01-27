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Amatör futbolcular, maça asker kepiyle çıkıp selam verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Amatör kümede mücadele eden Mega Gençsporlu futbolcular Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için sahaya başlarına asker kepiyle çıktı.

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na Edirne'de amatör ligde mücadele eden futbolculardan da destek geldi. Edirne Amatör Futbol U-19 Ligi'nde mücadele eden Mega Gençspor futbolcuları, DSİ ile oynadığı maça, asker kepi takarak ellerinde, 'İstikamet: Kızıl elma, bin ölür bin diriliriz. Zeytin Dalı' yazılı pankartla çıktı. Futbolcular karşılaşma öncesi asker selamı verdi.

Mega Gençspor Kulübü Başkanı Onur Selamsızlardan, amaçlarının Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan, Mehmetçiğe destek vermek olduğunu belirtti.

Kulübün sportif direktörü Aytaç Demiran da amaçlarının 2071 ruhunu taşıyan kişiler yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Afrin'de görev yapan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah'ın izniyle hiçbir kefere sırtımızı yere getiremeyecek" dedi.

Rakip takımın oyuncularının alkışladığı Mega Gençsporlu futbolcular, sahada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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