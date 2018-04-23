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Amatör spora muhteşem tesis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Amatör Spor Tesisleri içerisindeki 44 adet Gençlik Kulüp Binasının anahtarları törenle amatör kulüplere verildi.

Amatör spora muhteşem tesis

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Amatör Spor Tesisleri içerisindeki 44 adet Gençlik Kulüp Binasının anahtarları törenle amatör kulüplere verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gençliğe her alanda yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti.
Argıncık Amatör Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, Amatör Spor Kulüpleri Başkanları ve sporcular katıldı.
Törende konuşan ASFK Genel Başkanı Musa Soykarcı, amatör spor kulplerinin hayali olan bir tesisin yapıldığını belirterek, “Türkiye’de Sümer Amatör Evi’nde olduğu gibi belediyelerin yaptığı yatırım maliyeti en yüksek olan 44 adet kulüp binasının bulunduğu tesisi Başkanımız Mustafa Çelik yaparak bize teslim etti. Bu anlamda Başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü fiziki yaptırımı yaptıklarını; ama konu insana yatırım olunca çok daha fazla hassasiyet gösterdiklerini dile getirerek, “Konu insana yatırım olunca hiçbir bütçe kısıtlaması yapmadığımız gibi 5 yıldızlı otel kalitesinde tesis yapıp gençlerin hizmetine sunuyoruz. Gerek bu tesisler gerekse malzeme desteği ile binlerce sporcu kardeşimizi destekliyoruz. 10 bin gencimiz amatör spor kulüplerinde spor yapıyor. Biz 10 bin gencimizin kahve köşesinden, sanal âlemden uzak kalmasına ve gerçek âlemde spor yapmasına destek sağlıyoruz. Yeter ki sizler spor yapmaya karar verin. Biz gerek tesis gerekse malzeme yardımı ile yanınızda oluruz” dedi.
Konuşmalarında ardından Vali Süleyman Kamçı ile Başkan Mustafa Çelik kuraları çekerek amatör kulüp yöneticileri ve sporculara 44 adet kulüp tesisinin anahtarlarını teslim etti.

Amatör spora muhteşem tesis

Amatör spora muhteşem tesis

Amatör spora muhteşem tesis

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