Amazon'un dördüncü çeyrek geliri yüzde 38 arttı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 38 arttığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, 2017'nin dördüncü çeyreğindeki gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 60,5 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2016'nın ekim-aralık döneminde 43,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, Amazon'un 2016'nın son çeyreğinde 749 milyon dolar olan net karının geçen yılın aynı döneminde 1,9 milyar dolara ulaştığı kaydedilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralıkta imzaladığı yeni vergi reformu yasasının, şirkete 789 milyon dolar sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde firmanın gelirinin 47,7 ila 50,7 milyar dolar, net karının da 300 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Amazon'un hisseleri New York Borsasında işlem saatlerinde bugün yüzde 4,2 düşüş yaşamasına rağmen, dördüncü çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından toparlanarak bin 448 dolara kadar yükseldi ve bugünkü kayıplarını tekrar kazandı.