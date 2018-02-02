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Amazon'un dördüncü çeyrek geliri yüzde 38 arttı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:57 | Son Güncelleme

- Şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 60,5 milyar dolar gelir elde etti

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 38 arttığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, 2017'nin dördüncü çeyreğindeki gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 60,5 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2016'nın ekim-aralık döneminde 43,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, Amazon'un 2016'nın son çeyreğinde 749 milyon dolar olan net karının geçen yılın aynı döneminde 1,9 milyar dolara ulaştığı kaydedilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralıkta imzaladığı yeni vergi reformu yasasının, şirkete 789 milyon dolar sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde firmanın gelirinin 47,7 ila 50,7 milyar dolar, net karının da 300 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasında olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Amazon'un hisseleri New York Borsasında işlem saatlerinde bugün yüzde 4,2 düşüş yaşamasına rağmen, dördüncü çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından toparlanarak bin 448 dolara kadar yükseldi ve bugünkü kayıplarını tekrar kazandı.

Ayrıca, şirketin hisseleri son 3 ayda yüzde 26 prim yaptı.

Amazon, yaklaşık 670 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli dördüncü şirketi konumunda yer alırken, kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos da 115,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin milyarderleri listesinde ilk sırada yer alıyor.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından dün yayınlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası - Global 500 2018'' raporuna göre de, 151 milyar dolarlık değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası konumunda bulunuyor.

(AA)

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