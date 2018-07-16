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Amazon'un kurucusunun serveti 150 milyar doları aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak 150,2 milyar dolara ulaştı - Hisseleri yeni bir rekor kıran şirketin piyasa değeri 888 milyar dolara yükseldi - Firmanın milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" bugün başlıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı.

Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak, TSİ 19.00 itibarıyla 150,2 milyar dolara ulaştı.

Böylece, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un listedeki yeri sağlamlaşırken, Jeff Bezos, 93,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile arasındaki farkı da açmış oldu.

- Amazon hisseleri yine rekor kırdı

Bezos'un servetinin bugün artış göstermesinde Amazon'un hisselerinin yeni bir rekor kırması etkili oldu.

TSİ 19.00'da Amazon'un New York borsasındaki hisse başına değeri yüzde 1 artışla 1.831 dolara tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu saatte piyasa değeri 888 milyar dolara yükselen Amazon, 940 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

Amazon'un hisseleri en son perşembe günü rekor kırmıştı.

- "Prime Day" bugün başlıyor

Analistler, Bezos'un servetinin artmasında ve Amazon hisselerinin rekor kırmasında "Prime Day"in önemli rol oynadığını belirtti.

Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve "Prime" üyesi kullanıcılarına milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve 36 saat sürecek.

"Prime Day"de geçen yıl satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 60 artmış, kullanıcı sayısı da yıldan yıla yüzde 50 yükseliş göstermişti.

Amazon, nisan ayında dünya genelindeki "Prime" üyesi kullanıcılarının sayısının 100 milyonu aştığını açıklamış, şirket geçen sene 30 saat süren "Prime Day"de yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Jeff Bezos Prime Day

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