Ambalaj sektöründen 53 firma İSO 1000'de yer aldı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl düzenli olarak açıkladığı İSO Birinci 500 ve İkinci 500 (İSO 1000) Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde 2017 yılında, 30’u Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere 53 ambalaj sektörü firması yer aldı.

İSO tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması 2017 sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, Türkiye'nin en büyük 1000 şirketi listesinde, 30’u ASD üyesi olmak üzere 53 ambalaj sektörü firması kendine yer buldu.

Ambalaj sektörünün çatı kuruluşu olan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sonuçları değerlendirdi. Ambalaj sektörünün yıllık değişimine bakıldığında; İSO 1000’de yer alan firmaların sayısının 61’den 53’e düştüğünü belirten Sarıbekir, bu 53 firmanın gerçekleştirdiği üretimden satışların yaklaşık yüzde 37,78 arttığını söyledi. Sarıbekir, ambalaj sektöründeki firmaların 2017’de İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu firmalarının üretimden satışlarının yüzde 3,2, dönem karlarının yüzde 0,9, ihracatlarının yüzde 1,4, çalışan sayılarının ise yüzde 1,9’unu oluşturduğunu belirtti.