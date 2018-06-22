HABER

AMBARLI LİMANI'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ: 3 SAAT SONUDA İKNA EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Ambarlı Limanı'nda faaliyet gösteren bir şirkette işçi olarak çalışan Muhammer Akşit(35) 09.00 sıralarında projektör direğine çıktı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Ambarlı Limanı'nda faaliyet gösteren bir şirkette işçi olarak çalışan Muhammer Akşit(35) 09.00 sıralarında projektör direğine çıktı. İntihar girişimi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Müzakereci polisler tarafından 3 saat sonunda indirilen Akşit hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
-Limandan görüntü
-İtfaiye,polis ve sağlık ekipleri
-Direkteki Akşit
-Detaylar

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Ebru Destan'ın boşanma davasıEbru Destan'ın boşanma davası
Dicle Nehri'nde jet-ski turuDicle Nehri'nde jet-ski turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.