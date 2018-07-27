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Ambulans ekibine 'Arabamı kirlettiniz' saldırısı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

  Ankara'da minibüs sürücüsü M.D.'nin, aracına çamur sıçrattığı gerekçesiyle ambulansın önünü keserek, 3 sağlık çalışanını darbettiği iddia edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ambulans ekibine 'Arabamı kirlettiniz' saldırısı iddiası

Ankara'da minibüs sürücüsü M.D.'nin, aracına çamur sıçrattığı gerekçesiyle ambulansın önünü keserek, 3 sağlık çalışanını darbettiği iddia edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ayaş ilçesi At Deresi mevkisiinde meydana geldi. Beypazarı ilçesinden Ankara'ya hasta götüren ambulansın önünü, iddiaya göre M.D. minibüsüyle kesti. Minibüsten inen M.D., ambulans sürücüsü ve acil tıp teknisyenlerine "Arabama çamur sıçrattınız, kirlettiniz" diye tepki gösterdi. M.D. ardından ambulans sürücüsü Nurullah Ertem ile acil tıp teknisyenleri Tülay Sayılı ile Özlem Işık'a haraket ederek, saldırdı. Çenesine yumruk darbesi alan ambulans sürücüsü Nurullah Ertem ve saldırıya uğrayan Özlem Işık ile Tülay Sayılı yaralandı. Şikayet üzerine M.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Sağlık çalışanlarının darp raporu aldığı belirtilirken, şüpheli M.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Türk Sağlık Sen Beypazarı Şubesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, "Bu olayın takipçisi olacağız. Sonuna kadar camiamızla personellerimizin yanındayız. Bu işin peşini bırakmayacağız" açıklaması yaptı.

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