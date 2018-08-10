Ambulans helikopter yaralı işçi için havalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde gözüne taş isabet etmesi sonucu yaralanan işçi, hava ambulansıyla kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sayfiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ali Uyan (58), taş kırdığı sırada kopan keskin parçanın sağ gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Uyan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Uyan'ın gözünü kaybetme ihtimali üzerine 112 Komuta Merkezinden ambulans helikopter talep edildi.

Uyan, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

