Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yaşar Elhazar yönetimindeki 12 AR 122 plakalı ambulans, Abdulpaşa kavşağında ile Murat Solmaz yönetimindeki 23 BD 167 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, ambulansta ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.