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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yaşar Elhazar yönetimindeki 12 AR 122 plakalı ambulans, Abdulpaşa kavşağında ile Murat Solmaz yönetimindeki 23 BD 167 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, ambulansta ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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