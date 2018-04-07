Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yaşar Elhazar yönetimindeki 12 AR 122 plakalı ambulans, Abdulpaşa kavşağında ile Murat Solmaz yönetimindeki 23 BD 167 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, ambulansta ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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