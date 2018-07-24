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Ambulans kavşakta bekleyen minibüse çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:46 | Son Güncelleme

Yozgat'ta hamile kadını hastaneye götüren ambulansın kavşakta bekleyen minibüse çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yozgat'ta hamile kadını hastaneye taşıyan ambulansın kavşakta bekleyen minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Çekerek ilçesinden Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hamile kadını taşıyan Mustafa Aksoy yönetimindeki 66 FD 220 plakalı ambulans, Esentepe mevkisi Bölge Trafik Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Cemal Durak idaresindeki 38 YD 212 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, ambulans şoförü ile minibüsteki Burcu, Fatma Nur, Alev Durak ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ve kaza yapan ambulansın taşıdığı hamile kadın, olay yerine gelen başka ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki MOBESE kamerasınca kaydedildi.

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güvenlik kamerası trafik kazası Yozgat

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