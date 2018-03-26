Ambulans Şoförü Bayrağı Yerde Bırakmadı

Kahramanmaraş(İHA) Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 112 servisinde çalışan Nail Küçük hasta nakli sırasında yerde gördüğü Türk Bayrağını ilçeye dönüşte yerden alıp arabasına bıraktı.
Afşin ilçesinde 112 sağlık servisinde ambulans şoförü olarak çalışan Nail Küçük Afşin’den Kahramanmaraş’a hasta nakli yaparken Göksun ilçesi civarında aşırı rüzgar nedeniyle çatıyla birlikte yere düşmüş de Türk bayrağını gördü. Hasta nakli dolayısıyla bayrağı almayan Küçük, ilçeye dönüşte Türk Bayrağının hala yerde olduğunu gördü ve hemen bayrağı bulunduğu yerden alarak arabasına koydu. Araçta bulunan ekip arkadaşları da bu olayı çekerek sosyal medyada paylaştı. Ambulans şoförünün bu davranışına binlerce beğeni geldi.
Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir
Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum